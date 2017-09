Ein Fahrrad liegt nach einem Unfall auf der Straße. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Unfälle

14-jähriger Radfahrer beim Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 14 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr am Donnerstagmittag auf einem Radweg in der Innenstadt und bog links auf eine Straße ab, teilte die Polizei mit.