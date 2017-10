Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

14-Jähriger übt Autofahren im Parkhaus: Polizei ermittelt

Bei Fahrübungen in einem Wolfsburger Parkhaus ist ein 14 Jahre alter Schüler ertappt worden. Der Junge habe am späten Sonntagabend am Steuer eines Autos gesessen, das einem 19-Jährigen gehört, teilte die Polizei am Montag mit.