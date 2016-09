Feuerwehrleute löschen das St.-Joseph-Hospital in Delmenhorst. © Ingo Wagner

Brände

Ein Brand im Delmenhorster Josef-Hospital hat am Freitagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehr als 130 Feuerwehrleute waren vor Ort. Gegen 13.44 Uhr habe ein Brandmelder in einem Krankenhausflügel Alarm geschlagen, teilte die Polizei mit.

Delmenhorst. Dort standen Teile eines Dachgeschosses in Flammen. Rund 20 Mitarbeiter einer ambulanten Praxis haben sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäudekomplex befunden. Verletzte habe es nicht gegeben, da die Menschen in Sicherheit gebracht wurden, hieß es. Hinweise zur Schadenshöhe und zur Brandursache gab es zunächst nicht.

dpa