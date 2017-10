Brände

13 Menschen erleiden bei Brand Rauchgasvergiftung

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück sind 13 Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer am Samstag gegen 10.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit starker Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen.