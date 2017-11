Prozesse

13 Jahre nach Messerattacke: Freispruch für Angeklagten

Mehr als 13 Jahre nach einer Messerstecherei in Peine ist der Prozess gegen einen 35-jährigen Tatverdächtigen mit einem Freispruch zu Ende gegangen. "Das Schwurgericht hat den Angeklagten vom Vorwurf des versuchten Totschlags in fünf Fällen freigesprochen", sagte ein Sprecher des Landgerichts Hildesheim am Montag.