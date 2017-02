13-Jähriger fährt Auto mit gestohlenen Kennzeichen. © Jens Büttner/Archiv

Kriminalität

13-Jähriger fährt Auto mit gestohlenen Kennzeichen

Polizisten haben einen 13-Jährigen am Steuer eines Wagens mit gestohlenen Kennzeichen gestoppt. Mit im Auto saßen am Sonntagabend noch ein 15-Jähriger sowie zwei 11 und 12 Jahre alte Mädchen, wie die Polizei am Montag mitteilte.