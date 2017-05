Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan. © Ingo Wagner/Archiv

Schulen

13 Goldmedaillen im Bundesfinale der Mathematik-Olympiade

Im Bundesfinale der Mathematik-Olympiade in Bremerhaven sind am Mittwoch die besten 13 Schüler mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. Unter den Gewinnern war keine einzige Schülerin, wie das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mitteilte.