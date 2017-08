Schriftzug «Polizei» auf der Motorhaube eines Funkstreifenwagens. © Jens Büttner/Archiv

Notfälle

12-Jährige verschwunden: Polizei bittet um Hinweise

In Hannover ist eine 12-Jährige scheinbar spurlos verschwunden. Zuletzt hatte ein Bekannter der Familie das Mädchen am Dienstagabend im Stadtteil Hannover-Linden gesehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.