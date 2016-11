Landtag

100-jähriges Jubiläum des alten Oldenburger Landtags

Zum 100-jährigen Bestehen des alten Oldenburgischen Landtags lädt der Niedersächsische Landtagspräsident Bernd Busemann an diesem Donnerstag zu einem Festakt in das geschichtsträchtige Gebäude ein. Während des Ersten Weltkrieges wurde der Landtag im Auftrag des Großherzogtums Oldenburg gebaut und am 9. November 1916 eingeweiht.