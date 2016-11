Der Norddeutsche Wissenschaftspreis steht auf einem Tisch. © Ole Spata/Archiv

Wissenschaft

100 000 Euro Preisgeld für niederdeutsches Sprachprojekt

Der mit 100 000 Euro dotierte Norddeutsche Wissenschaftspreis 2016 ist an das Kooperationsprojekt "Sprachvariation in Norddeutschland" verliehen worden. Das Projekt unter Führung der Kieler Christian-Albrechts-Universität habe sich zum Ziel gesetzt, die Sprachverhältnisse im gesamten niederdeutschen Raum umfassend zu dokumentieren und zu analysieren, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag in Rostock.