Rauch steigt aus einer in Flammen stehenden Turnhalle in Celle. © Polizei Celle/Archiv

Brände

Auf der Suche nach den Brandstiftern, die für das Feuer in einer Celler Sporthalle mit Millionenschaden verantwortlich sind, ist die Belohnung auf 10 000 Euro erhöht worden.

Celle. In Kürze werde auch mit Fahndungsplakaten nach den Tätern gesucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Halle brannte am 1. Juli vollständig nieder, es entstand ein Schaden von etwa sechs Millionen Euro. Schon bald stand fest, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Fahndungsplakate, von denen die Ermittler sich den entscheidenden Hinweis auf die Täter erhoffen, sollen im gesamten Stadtgebiet ausgehängt werden. Verletzt worden war bei dem Feuer niemand.

dpa