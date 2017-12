Tote Frau in Wolfsburger Wohnung gefunden

Polizei

Einen Tag vor Heiligabend ist eine 39-Jährige in ihrer Wohnung in Wolfsburg wohl eines gewaltsamen Todes gestorben.

Wolfsburg. Polizei und Feuerwehr seien am Samstagvormittag wegen eines verletzten Mannes in die Lessingstraße gerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort fanden die Beamten dann die Mieterin leblos auf dem Boden liegend. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Beamten trafen in der Wohnung außerdem ihren Lebensgefährten an. Der 38-Jährige war demnach schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde der Mann notoperiert. Die Polizei geht beim Tod der Frau von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe sind aber noch unklar.

Von dpa