Rinteln

Nach dem Tod einer 22-jährigen Frau in Rinteln hat sich der tatverdächtige Ehemann gestellt. Er habe sich am Mittwoch in Hamburg bei der Polizei gemeldet, teilte die Staatsanwaltschaft Bückeburg mit. Im Laufe des Tages soll der 27-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Das afghanische Paar hatte in Rinteln gelebt. Polizisten hatten die Leiche der jungen Frau dort am Dienstag in einem Haus in der Altstadt gefunden. Zu den Todesumständen machte die Polizei bisher keine näheren Angaben.

Von RND/lni