Die Trauer um die aus Hildesheim stammende Miriam B. (26) ist groß – auch in Thailand, wo die junge Frau am Sonntag ermordet worden ist.

Die großen Zeitungen wie die Bangkok Post berichten über den mutmaßlichen Mörder Ronnakorn R., der bereits gestanden hatte, die deutsche Rucksacktouristin auf der Insel Koh Si Chang vergewaltigt und erschlagen zu haben. Möglicherweise droht dem 24-Jährigen nun die Todesstrafe.

„Auf Vergewaltigung und Mord steht die Todesstrafe. Allerdings wird sie nicht immer vollzogen“, berichtet Girana Anuman-Rajadhon aus Hannover, die als Wirtschaftsanwältin in Bangkok lebt. Sie weiß: „In einem buddhistischen Land wie Thailand ist die Todesstrafe sehr umstritten, da Buddhisten nicht töten sollen. Aber bei grausamen Taten ist der Rache und der Vergeltungsgedanke vorrangig in der öffentlichen Meinung.“ Nach fast zehn Jahren wurde 2018 das erste Mal wieder eine Todesstrafe an einem Mörder (26) vollzogen. Zwei Birmanen, die im Jahr 2015 einen britischen Touristen und dessen Frau ermordet haben sollen, warten noch in der Todeszelle auf ihre Hinrichtung.

Gewalttaten an Touristen würden sehr ernst von der Regierung genommen. Auch wenn der Mord an Miriam B. „sehr tragisch, aber eine Ausnahme ist“, so Anuman-Rajadhon mit Blick auf die 26,3 Millionen Touristen – davon 880 000 Deutsche – , die allein im Jahr 2018 Thailand besucht hätten. Bei allem Entsetzen über die Tat erleichtert es die Deutsch-Thailänderin, dass „der mutmaßliche Vergewaltiger und Mörder schnell gefasst worden ist“.

Alle Vorwürfe gestanden

Nach Medienberichten habe sich die Mutter des Täters bei der Familie des Opfers entschuldigt. Die Drogen seien schuld, nüchtern wäre ihr Sohn „niemals in der Lage, so etwas zu tun“, zitiert die „Bild“ Aussagen der Frau. Ihr Sohn habe es als Kind schwer gehabt, sei von anderen geschlagen worden und deswegen in den Drogensumpf abgerutscht.

Für die Behörden in Thailand ist der tragische Fall eindeutig. Der 24-Jährige sei wenige Stunden nach der Tat in seiner Wohnung festgenommen worden, er habe blutverschmierte Kleidung getragen.

„Er hat alle Vorwürfe gestanden und zugegeben, dass er vor der Tat Drogen genommen hatte“, sagte Polizeiinspektor Atthakoon Salakoon. Zwar seien die thailändischen Ermittlungsbehörden und dann irgendwann auch die Gerichte für den Fall zuständig. Dennoch habe auch die Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wenn deutsche Staatsbürger einem Verbrechen im Ausland zum Opfer fallen, muss sich die heimatliche Ermittlungsbehörde einschalten.

Miriam B., die von 2011 bis 2017 Maschinenbau an der Leibniz-Universität in Hannover studiert hatte, war seit dem 23. März in Thailand. Zuletzt wohnte sie in einem Hotel der Stadt Si Racha auf dem Festland direkt gegenüber Ko Si Chang.

Am Sonntag war sie zu einem Tagesausflug auf die Insel gekommen – wo sie auf ihren Mörder Ronnakorn R. traf.

