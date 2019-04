Hannover

Lust an den Oster-Feiertagen tanzen zu gehen? Das dürfte auch in diesem Jahr für genau 67 Stunden schwierig werden. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag gilt in Niedersachsen das landesweite Tanzverbot bei öffentlichen Veranstaltungen.

Je nach Bundesland ist das verschieden, denn Feiertage sind Ländersache. Die Abgeordneten in den Landtagen legen im Feiertagsgesetz fest, welche Veranstaltungen sie wann erlauben. In Berlin und Bremen beispielsweise darf selbst am Karfreitag ab 21 Uhr wieder getanzt werden.

Besonders strikt geht es rund um Ostern in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern zu. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind weitaus liberaler.

Wie ist die Lage in Niedersachsen ?

In diesen Zeiten gilt in Niedersachsen das Tanzverbot:

Gründonnerstag : 5 bis 24 Uhr

: 5 bis 24 Uhr Karfreitag : ganztägig

: ganztägig Karsamstag: ganztägig

Diese Clubs sind vom Tanzverbot betroffen

Das bedeutet, dass in Hannover Clubs und Diskotheken wie die Faust, das Café Glocksee, die Baggi Osho, das Palo Palo, der Funpark, das Zaza, die Sansibar oder der Weidendamm am Karfreitag nicht geöffnet haben.

Die Faust lädt stattdessen am Karsamstag ab 18 Uhr zum traditionellen Osterfeuer. Im Zaza veranstaltet am Ostermontag ab 14 Uhr ein Osterfrühshoppen.

Weiter lesen: Hier brennen in Hannover 2019 die Osterfeuer

In Göttingen sind Locations wie der Club Savoy, das Tanzhaus Alpenmax oder das EinsB vom Tanzverbot betroffen

In Wolfsburg bleiben etwa der Club Esplanade und in Gifhorn der Club Revolution geschlossen.

Warum darf nicht getanzt werden?

Für das Verbot gibt es religiöse Gründe. In Deutschland gelten unter anderem Karfreitag, Heiligabend und Totensonntag sowie der Volkstrauertag als sogenannte stille Tage. An diesen Tagen sind in der Regel nicht nur Tanzveranstaltungen, sondern auch andere öffentliche Events untersagt. Darunter fallen beispielsweise Märkte, Pferderennen, Sportveranstaltungen und Volksfeste. Dabei bestimmt jedes Bundesland selbst, ob und welche Veranstaltungen zu welchen Tageszeiten stattfinden dürfen. Auch Gottesdienste dürfen nicht durch Lärm gestört werden.

Hannovers Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann hält eine Zeit der Stille heutzutage für angemessener denn je. „Angesichts der Schrecken in dieser Welt kann man es den Menschen abverlangen, einmal nicht zu johlen, einmal nicht zu feiern“, sagt er. Der gekreuzigte Jesus stehe für alle Gefolterten und Geknechteten, und für diese gelte es, einen Moment im Jahr innezuhalten.

Bei Verstößen drohen Bußgelder

Wer gegen das Tanzverbot verstößt, handelt ordnungswidrig. Daher drohen Wirten und Veranstaltern von Partys hohe Bußstrafen. Bis zu 10.000 Euro können fällig werden.

Besucher von Tanzveranstaltungen oder Konzerten müssen nicht damit rechnen, bestraft zu werden.

Mehr lesen: Warum „Heidi“ an Karfreitag verboten ist

Von RND/ewo