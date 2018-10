Salzgitter

Am energischen Widerstand eines Mitarbeiters ist der Überfall eines bewaffneten Räubers auf eine Tankstelle gescheitert. Der Täter hatte sich nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen zunächst unter einem Vorwand Zutritt zum Nachtschalter der Tankstelle eines Autohofs in Flöthe (Landkreis Wolfenbüttel) verschafft, wo er den 27-jährigen mit einer Pistole bedrohte. Der zeigte sich jedoch nicht beeindruckt und versuchte, den Angreifer niederzuringen. Bei der anschließenden Rangelei in den Verkaufsräumen der Tankstelle wurde der Mitarbeiter sowie offensichtlich auch der Angreifer verletzt. Er flüchtete ohne Beute. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie einem Helikopter blieben ergebnislos.

Von dpa/RND