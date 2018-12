Hannover

Wie sollen Erzieher damit umgehen, wenn Kinder Hakenkreuze zeichnen? Was, wenn Kinder nicht neben Kindern mit Mi­grationshintergrund sitzen wollen? Fragen, die mit Hilfe der Kita-Broschüre „Ene, mene, muh – und raus bist du! Ungleichwertigkeit und frühkindliche Pädagogik“ geklärt werden sollen. Doch der AfD passt die Handreichung für Erzieher überhaupt nicht.

„Kitas werden so politisiert“, sagte Klaus Wichmann ( AfD) am Mittwoch im Landtag. Er frage sich, wie weit man eine gesellschaftliche Debatte überhaupt in die Kindergärten bringen müsse. Dabei stört ihn vor allem, dass der „Kampfbegriff rechtsextrem“ nicht näher definiert werde. „Wer sich gegen Gender-Mainstreaming ausspricht, gilt als rechtsextrem“, ist er überzeugt. Genauso Erzieherinnen, die sich sorgten, wenn „Migrantenkinder“ aufgenommen würden.

Bei den übrigen Parteien des Landtages stieß das am Mittwochmorgen auf erheblichen Widerstand. Sie warfen der AfD Populismus vor. Julia Willie Hamburg (Grüne) war entsetzt. „Sie haben Ihr letztes Maß Seriosität an den Nagel gehängt“; warf sie dem AfD-Mann vor. In den Kitas in Niedersachsen sollten die Kinder zu selbstbewussten, aufgeklärten Menschen erzogen werden. Für Hamburg ist klar, dass die AfD erneut gezeigt hat, „wer Demokratie liebt, wird von ihr an den Pranger gestellt“.

Bundesweite Diskussion über Kita-Broschüre

Nicht nur in Niedersachsen wird über die Broschüre heiß diskutiert. Bundesweit ist die Handreichung Thema. Häufiger Kritikpunkt: Man versuche die Eltern zu kontrollieren.

Diese Behauptung war in der Debatte im niedersächsischen Landtag vor allem Kerstin Liebelt ( SPD) ein Dorn im Auge. „Es ist nicht Aufgabe des Staates zu prüfen, wie Eltern denken“, stellte sie daher klar. Die Broschüre solle lediglich Erzieher in ihrem Handeln unterstützen. Sie betonte: „Das ist gut und richtig.“

Auch Björn Försterling ( FDP) zeigte sich wenig begeistert von Wichmanns Position: „In der Broschüre werden Eltern in keiner Weise verurteilt, es wird auch den Erziehern nicht nahegelegt, die Eltern zu verurteilen.“ Es gehe um die bestmögliche Unterstützung der Kinder.

Die 60-seitige Broschüre gibt Erziehern Ratschläge an die Hand, wie sie mit Kindern umgehen sollen, die Verhaltensweisen zeigen, die auf die Zugehörigkeit zu völkischen Gruppen schließen lassen. In detaillierten Fallbeispielen, die so oder so ähnlich geschehen sind, wird der Umgang mit rechtsextremen Positionen dargestellt. Dabei wird auch thematisiert, wie sich Erzieher am besten gegenüber rechtsex­tremen Eltern verhalten sollten. Aber auch, wie man mit Kollegen umgeht, die diese Positionen vertreten.

Kultusminister verteidigt Broschüre

Kultusminister Grant Hen­drik Tonne ( SPD) verwies in der Debatte darauf, dass Wichmann einzelne Beispiele verkürzt dargestellt habe. Angebote für den Umgang mit kritischen gesellschaftlichen Themen seien so ausgestaltet, dass sie nicht stigmatisieren. Dann sagte er bestimmt: „Demokratiebildung beginnt selbstverständlich in der Kita, denn wir wollen jedes Kind unabhängig von Herkunft, Religion und Geschlecht dafür stärken, demokratische Werte zu erfahren.“

Dabei ließ er sich einen Seitenhieb gegenüber der AfD nicht nehmen und bedankte sich für die Werbung für so eine „gut gelungene Broschüre“.

Von Mandy Sarti