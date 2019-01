Walsrode

Unter dem Motto „Innovation statt Verbotskultur“, stellte Niedersachsens CDU bei einer Klausurtagung in Walsrode den Fünf-Punkte-Plan für Mobilität vor. Mit einer eindringlichen Forderung: Die Stickoxid-Grenzwerte sollen genau überprüft werden. Dazu soll die Bundesregierung eine entsprechende Kommission errichten.

"Die Luft in Deutschland ist heute so sauber wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bei der Diskussion um Schadstoffemissionen und Fahrverbote muss das Ziel immer ein vernünftiger Dreiklang aus umweltpolitischen, technologischen und beschäftigungspolitischen Erwägungen sein", sagte Landes-Chef Bernd Althusmann.

Niedersachsens CDU will mehr Maßnahmen zur Lufreinhaltung

Statt auf Fahrverbote zu setzen, müssten Maßnahmen zur Lufreinhaltung gefördert werden.

Im Rahmen des Mobilitätsplans geht es der CDU auch um die Lkw-Produktion im Land. Die Europäische Union verschärft bis 2030 die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Lkw massiv. Althusmann machte klar: „Der Weg der EU ist nicht hinnehmbar, so sehr wir auch für Klimaschutz stehen.“

Althusmann überzeugt: Lkw-Produktion in Niedersachsen nicht mehr wirtschaftlich

Konkret will die EU, dass der Ausstoß um 35 Prozent gesenkt wird. Die Umsetzung der Richtlinie würde Niedersachsens Wirtschaft schaden, so die Überzeugung der Landes-CDU. Immerhin hätte sie Auswirkungen auf die gesamte Zuliefererbranche und würde tausende Arbeitsplätze kosten. Grund: Ein Verstoß gegen die Richtlinie würde erhebliche Strafzahlungen mit sich ziehen. Dies sei für die Autobauer in Niedersachsen kaum leistbar. „Die Lkw-Produktion in Niedersachsen wäre so nicht mehr wirtschaftlich.“

Von Mandy Sarti