Zum 60. Geburtstag antwortet Ministerpräsident Stephan Weil auf 60 Fragen.

1. Was wären Sie, wären Sie nicht Ministerpräsident?

Ich wäre Oberbürgermeister in Hannover geblieben. Als Kind wollte ich gerne Profifußballer werden, später dann ein Staranwalt, der Unschuldige he­rauspaukt.

2. Welches politische Ereignis hat Sie am meisten geprägt?

Der Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung, das war wirklich bewegend.

3. Sie werden immer wieder für noch höhere Ämter gehandelt. Nervt Sie das?

Ja, denn ich fühle mich in meiner Rolle als Ministerpräsident wirklich pudelwohl. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mit mir selbst sehr im Reinen bin.

4. Mit wem aus Ihrem Kabinett würden Sie in den Urlaub fahren?

In den Urlaub möchte ich mit meiner Frau fahren – und ich glaube nicht, dass meine Frau mitkommt, wenn ich jemanden aus dem Kabinett dabeihabe.

5. Haben Sie einen Lieblingsoppositionspolitiker im Landtag?

Mit den allermeisten komme ich richtig gut aus. Wenn ich da eine Auswahl treffen würde, wäre das unfair.

6. Sind Sie eigentlich noch sauer auf Elke Twesten?

Nein (grinst).

7. Möchten Sie manchmal mehr Klartext als Polit-Sprech reden?

Ich gebe mir immer Mühe, mich vernünftig und klar auszudrücken. Wenn Klartext aber be­deutet, dass man immer das sagt, was einem zuerst in den Kopf kommt, würde ich davon abraten. Damit können Menschen nämlich sehr schnell verletzt und gekränkt werden, obwohl das gar nicht beabsichtigt ist. Das möchte ich nicht, deswegen denke ich gerne zu­erst nach.

8. Können Sie verstehen, dass viele Menschen politikverdrossen sind?

Kritik an Parteien oder falschen Entscheidungen kann ich nachvollziehen. Politikverdrossenheit hingegen nicht. Unsere Demokratie lebt davon, dass die Menschen selber mitmachen.

9. Was bleibt aus Ihrer Sicht von Angela Merkel?

Angela Merkel hat Deutschland nach außen sehr gut vertreten. Man muss ihr allerdings vorhalten, dass sie in der Innenpolitik wenig gestaltet hat. Mit einer gut gemeinten, aber eben nicht gut gemachten Zuwanderungspolitik hat sie unser Land auch vor große Herausforderungen gestellt.

10. Haben Sie Angst davor, dass die politische Lage zu Kriegen auch bei uns in Europa führen könnte?

Angst habe ich keine, aber aus der Geschichte können wir eines lernen: Nichts ist von Dauer, deswegen müssen wir uns permanent für den Erhalt des Friedens engagieren.

11. Hätten Sie als 30-Jähriger gedacht, dass Europa so angekratzt sein würde, wenn Sie 60 sind?

Vor 30 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Europa einmal so groß sein würde, wie es heute ist. Immerhin stand damals noch die Mauer – umso glücklicher macht mich diese großartige Entwicklung. Auf der anderen Seite hätte ich mir damals aber auch nicht vorstellen können, dass der Rechtspopulismus eine solche Gefahr für unsere Werte und die Europäische Union sein könnte.

12. Gibt es die SPD in 60 Jahren noch?

Im Gespräch: Ministerpräsident Stephan Weil mit NP-Redakteurin Mandy Sarti. Quelle: Florian Petrow

Ja, aber ob die SPD dann noch genauso aussieht wie heute, weiß ich nicht. Ich bin mir allerdings sicher, dass es immer Menschen geben wird, die sich für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie einsetzen werden.

13. Mit welcher lebenden oder verstorbenen Persönlichkeit würden Sie gern mal SPD-Politik diskutieren?

Mit unserem Gründungsvater August Bebel?

14. Braucht die SPD eine Führungspersönlichkeit, wie Hannover 96 sie mit Martin Kind hat?

Das würde nicht so richtig zusammenpassen. Ich bin mir aber sicher, dass Martin Kind das genauso sieht.

15. In dem Jahr, als Sie geboren wurden, 1958, wurde zwar ein Gleichberechtigungsgesetz erlassen, dennoch mussten Frauen das Okay des Ehemannes einholen, wenn sie arbeiten wollten. Waren Ihre Eltern emanzipiert?

Meine Mutter war eine der ersten promovierten Volkswirtinnen. Danach hat sie meinen Vater geheiratet und ist prompt zu Hause geblieben. Sie hat eine vielversprechende Karriere aufgegeben und sich der Familie gewidmet. Die vielen Talente, die sie hatte, hat sie vermutlich gar nicht ausleben können. Ich hoffe, dass dies Frauen heute so nicht mehr widerfährt.

16. 1958 entschied der Bundestag auch, die Bundeswehr mit Atomwaffen auszustatten. Ist so etwas heute überhaupt noch vorstellbar?

Wir haben heute nicht zu wenige, sondern zu viele Atomwaffen auf der Welt. Ende der 1970er-Jahre habe ich mich als Teil der Friedensbewegung ge­sehen. Dafür würde ich mich auch heute immer wieder einsetzen.

17. Was macht einen Mann weise?

Vielleicht, wenn man sich nicht von jeder Mode und jeder Ta­gesaktualität treiben lässt, sondern sich langfristig orientiert.

18. Fühlen Sie sich wie ein 60-Jähriger?

60 ist das neue 40, oder?

19. Wie haben Sie als 20-Jähriger 60-Jährige wahrgenommen?

Uralt. Als mein Vater 60 wurde, kam er mir wahnsinnig alt vor.

20. Sie wurden im selben Jahr wie Albert II. von Monaco geboren. Würden Sie gern Ihr Leben mit ihm tauschen?

Ich fühle mich als Bürgerlicher herausragend gut.

21. Die Bee Gees gründeten sich in Ihrem Geburtsjahr – waren Sie Fan?

Die waren nie ernsthaft in der Verlosung. Meine Top-Band wa­ren früher die Beatles – und sind es auch geblieben.

22. Welches Gericht mochten Sie am liebsten, als Sie klein waren?

Fischstäbchen.

23. Welche Bücher haben Sie damals gern gelesen?

Jim Knopf und Huckleberry Finn begleiten mich schon mein Leben lang. Seither habe ich aber viele weitere gelesen. Ich bin nämlich wirklich ein Bücherwurm und habe Geschichten mein Leben lang geliebt.

24. Was fehlt Ihnen aus Ihrer Kindheit?

Jede meiner Lebensphasen hatte ihren eigenen Reiz. Ich würde heute nicht gerne wieder Kind sein wollen, aber auch nicht Jugendlicher oder Student.

25. Und was begleitet Sie heute noch aus Ihrer Kindheit?

Meine Eltern haben mich sehr geprägt. Dass ich mich politisch engagiere, ist auf den Einfluss meiner Mutter zurückzuführen. Sie war politisch sehr interessiert.

26. Wie stellen Sie sich Ihr Leben in 30 Jahren vor?

Ich nehme an, ich bin körperlich nicht mehr ganz so gut beieinander. Hoffentlich habe ich aber einen inneren Frieden.

27. Haben Sie Angst vor dem Älterwerden?

Angst nicht, jede Lebensphase hat ihren Reiz. Den Gedanken, im Alter bei guter Gesundheit zu sein und nur das zu machen, was man will, finde ich sehr schön. Auf der anderen Seite ist vor ein paar Monaten mein Bruder gestorben, das macht einen sehr nachdenklich.

28. Sie haben vor kurzem zum zweiten Mal den Papst besucht. Wie war das?

Das war toll, der Papst ist wirklich eine eindrucksvolle Persönlichkeit.

29. Erst kürzlich nannte Papst Franziskus Homosexualität eine Modeerscheinung. Was halten Sie von dieser Äußerung?

Gar nichts.

30. Wie geht das aber mit Ihren eigenen liberalen Werten überein?

Ich kann eine Persönlichkeit schon als sehr eindrucksvoll beschreiben, ohne dass ich in allem ihrer Meinung sein muss.

31. Was macht für Sie persönlich Christ sein aus?

Für mein Leben liefert mir die Bergpredigt Orientierungspunkte, auch wenn ich ihr wohl nie wirklich gerecht werde.

32. Sind Sie eigentlich ein echter Schütze?

Mein Glaube an die Sterne ist beschränkt. Ich habe mich be­müht, immer selbstbestimmt zu leben, aber ich brauche dafür keine verrückten Alleingänge, sondern arbeite gerne im Team.

33. Glauben Sie, Sie sind ein guter Mensch?

Ich gebe mir Mühe, bin aber nicht besser als andere.

34. Was sind Ihre Schwächen?

Manchmal, wenn ich gestresst bin, werde ich zu schnell un­wirsch. Manchmal auch ungeduldig.

35. Wer sagt Ihnen ehrlich ins Gesicht, wenn Sie mal so richtig Mist erzählt haben?

Es ist meine Erwartung an die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie ehrlich mit mir sind. Ich brauche keine Hofberichterstattung in meinem engsten Kreis – sonst übrigens auch nicht.

36. Das können Sie auch bei jedem aushalten?

Hoffentlich ja. Dass man sich nur noch Nettigkeiten sagen lässt und die am Ende auch noch glaubt, ist das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann.

37. Welche Fragen von Journalisten nerven Sie am meisten?

Herr Weil, wollen Sie dies und das in Berlin werden?

38. Wer warnt den Ministerpräsidenten, wenn er einen Fleck auf dem Hemd hat?

Ich hoffe, ganz viele, aber ich bin nicht sicher.

39. Was würden Sie tun, würden Sie morgen ein Sabbatjahr antreten?

Eine merkwürdige Vorstellung. Ich kann mir gar nicht ausmalen, so ganz ohne Arbeit zu sein. Karl Marx hat mal gesagt, Arbeit diene der Selbstverwirklichung des Menschen. Und in meinem Amt kann ich mich jeden Tag so richtig selbst verwirklichen.

40. Was ist Ihr größter Wunsch?

Ich möchte gerne, dass meine Familie gesund bleibt und dass es mit unserem Land insgesamt gut weitergeht.

41. Welches Ereignis war das schönste in Ihrem Leben?

Die Geburt unseres Sohnes.

42. Sitzt Familie Weil – sofern die Zeit da ist – abends pünktlich vor der Tagesschau?

Häufig bin ich erst zum Heute-Journal und zu den Tagesthemen zu Hause, die gucke ich dann gemeinsam mit meiner Frau.

43. Was kann Stephan Weil am besten kochen?

Tee. Ich bin da breit aufgestellt: Ich kann Ingwertee, grünen Tee und Ostfriesentee.

45. Und was muss man kochen, um dafür zu sorgen, dass Stephan Weil nie wieder mit am Tisch sitzt?

In Sibirien habe ich mal Bärenfleisch probiert, nie wieder! Das schmeckt wie ganz mattes Rindfleisch. Sonst esse ich aber für mein Leben gern.

44. Kaufen Sie im Bioladen?

Ehrlich gesagt, kaufe ich eher selten ein, das übernimmt meine Frau. Dabei achtet sie sehr darauf, dass es umweltbewusst und regional ist. Sie kauft viel auf dem Wochenmarkt.

46. Welches Lied singen Sie morgens unter der Dusche?

Frühmorgens bin ich froh, wenn ich in die Dusche hineinfinde und wieder hinaus. Außerdem würde sich das meine Frau verbitten.

47. Was für ein Instrument würden Sie gern spielen können?

Ich habe mal angefangen, Gi­tarre zu spielen. Leider habe ich es irgendwann aufgegeben. Aber wahrscheinlich hätte ich genauso schlecht Gitarre ge­spielt, wie ich singe.

48. Wohin verreisen Sie am liebsten?

Mein Lieblingsurlaubsziel ist Italien, zum Wandern bin ich furchtbar gerne in den Alpen. Am liebsten bin ich aber immer noch in Hannover.

49. Und für welches Jahr würden Sie sich entscheiden, wenn Sie in eine Zeitmaschine steigen könnten?

Ich fühle mich in unserer Zeit richtig aufgehoben (lacht). Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir heute unglaubliches Glück haben. Es hat noch nie so einen langen Zeitraum gegeben, in dem in Deutschland kein Krieg geherrscht hat.

50. Gibt es eine historische Gestalt, die Ihnen imponiert?

Der Hitler-Attentäter Georg Elser. Er hat aus einer menschlichen Verpflichtung heraus versucht, Hitler zu töten. Hätte er Erfolg gehabt, hätte das Millionen Menschen das Leben gerettet. Um ihn wurde nie viel Aufsehen gemacht, für mich ist er deswegen ein stiller Held der deutschen Geschichte.

51. Und wen aus der Geschichte verabscheuen Sie?

Adolf Hitler.

52. Welches Buch würden Sie Ihrem politischen Gegner empfehlen?

Donald Trump würde ich „Die Abwicklung“ von George Pa­cker ans Herz legen. Das Buch befasst sich mit der schwierigen Entwicklung der amerikanischen Geschichte in den vergangenen 40 Jahren. Wenn er damit fertig ist, würde ich ihn gerne fragen, was er dazu beigetragen hat.

53. Wünschen Sie sich die Zeit zurück, als es noch keine Social Media gab?

Social Media haben meine persönliche Lebensqualität nicht verbessert, insofern würde ich nichts vermissen. Grundsätzlich wünsche ich mir aber keine Zeit zurück, ich gucke lieber nach vorne.

54. Schummeln Sie gelegentlich bei Dingen wie Mülltrennung?

Das kann schon sein (lacht), ich bin kein Heiliger.

55. Was tun Sie für den Klimaschutz?

Für mich ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, unsere erfolgreiche Industriegesellschaft so umzubauen, dass sie anschließend auch umweltgerecht ist. Volkswagen wird eines der Unternehmen sein, die diese Entwicklung am meisten vorantreiben werden.

56. Also schließen sich Klimaschutz und Autolobby nicht aus?

Zumindest müssen sie das nicht. Aber es ist eine der schwierigsten Aufgaben, sie zu verbinden. Dennoch ist das ein Punkt, an dem man gut die Notwendigkeit einer starken Sozialdemokratie belegen kann. Denn am Ende interessieren sich die Konservativen wenig für den Klimaschutz und die Grünen wenig für die Arbeitsplätze – die SPD vereint beides.

57. Zahlen Sie Ausgleichsgeld etwa für Atmosfair, wenn Sie fliegen?

Nein. Privat fliege ich auch äu­ßerst selten.

58. Würde ein Stephan Weil bestimmte Produkte boykottieren, wenn das Unternehmen dahinter problematisch ist?

Ja.

59. Mal angenommen, Sie wären ein Baum, welche Art wären Sie?

Eine Buche, denn wenn man in Buchenwäldern wandert, ist man tiefenentspannt.

60. Was sollen die Menschen in 60 Jahren über Sie sagen?

Ich hoffe: Dass er sich damals viel Mühe gegeben hat, sich für eine gute Gesellschaft einzusetzen. Und dass er viel Spaß dabei hatte.

Von Mandy Sarti