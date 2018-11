Hannover

Es war ein herber Schlag für Hannovers digitale Gründer-Szene: Anfang des Jahres wechselte das erfolgreichste Start-up Hannovers, Peat, seinen Sitz nach Berlin. Grund: Das junge Unternehmen, das eine Bilderkennungssoftware für automatische Identifizierung von Pflanzenschäden entwickelte, fand einfach keine Software-Experten.

In Berlin ging das besser – denn der Standort dominiert die Gründer-Szene. Der Deutsche Start-up-Monitor stellte 2018 fest: Berlin (15,8 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (19 Prozent) liegen, was den Hauptsitz der Start-ups betrifft, vorne, Niedersachsen (9,2) verliert im Vergleich deutlich. Doch was ist der Grund?

FDP-Studie mit ernüchterndem Ergebnis

Diese Frage stellte sich auch die FDP-Fraktion des Landtages und gab eine Studie in Auftrag – zur Analyse des Gründerökosystems Niedersachsen. Ergebnis: die Förderung in diesem Bereich sei eher Mittelmaß. „Wir brauchen einen regelrechten Start-up-Pakt im Lande, der auch über die Legislaturperiode hinausgeht“, forderte Christian Grascha, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP. Dabei ergab die Studie, man müsse Start-up-Zentren stärken. Mehr Großraumbüros mit individueller Starthilfe für Gründer (sogenannte Coworking-Spaces) schaffen und Hochschulen zu Standorten für Start-ups machen.

FDP kritisiert Masterplan Digitalisierung

„In Niedersachsen liegt die Digitalisierung allzu oft im Verlegen von Kabeln“, sagte Stefan Birkner, FDP-Fraktionsvorsitzender, mit Blick auf den Masterplan Digitalisierung der Landesregierung. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte den 125 Seiten umfassenden Plan im Sommer vorgelegt. Dabei ging es hauptsächlich um den Breitbandausbau und die flächendeckende Einführung des mobilen 4G-Netzes. Start-ups finden lediglich auf einer halben Seite Bedeutung. Darin heißt es, man setze weiterhin auf den Ausbau von Start-up-Zentren. Über diese Aussage kann Birkner nur lachen. Das sei, was Olaf Lies (SPD) zu seiner Zeit als Wirtschaftsminister bereits vorangetrieben habe. Der heutige Umweltminister sei in der Digitalisierung damals ganz vorne mit dabei gewesen.

Die FDP fordert die dauerhafte Finanzierung der acht bestehenden Zentren und will die Zahl sogar verdoppeln. Man trete auf der Stelle, vor allem bei der Förderung. In Nordrhein-Westfalen gebe es 1000 Gründer-Stipendien, in Niedersachsen keines. Man müsse etwas tun, um international mitspielen zu können.

CDU will Studie prüfen

Für die CDU ist die Studie nicht uninteressant. „Es ist unbestritten, dass wir beim Thema Start-ups in die Gänge kommen müssen“, sagte Fraktions-Vize Mareike Wulf. Ob die Studie einen Beitrag leisten könne, müsse man prüfen.

Von Mandy Sarti