Stadthagen

Zwei Großbrände in der Altstadt von Stadthagen haben am frühen Sonntagmorgen zur Auslösung des sogenannten Stadtalarms geführt: Mehr als 200 Feuerwehrleute der Kreisstadt und umliegender Kommunen sind im Einsatz.

Der erste Brand wurde um 3.40 Uhr gemeldet: In der Echternstraße war ein Feuer im zweiten Obergeschoss eines Altbaus ausgebrochen. Polizisten konnten noch zwei Familien mit kleinen Kindern wecken und aus dem Haus bringen. Eine Beamtin lief sogar bis ins zweite Obergeschoss, wo ein älterer Mann im Flur vor einer Wohnungstür saß. Der Mann konnte schwer verletzt gerettet werden, auch die Beamtin zog sich leichte Verletzungen zu. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, entdeckten dann Feuerwehrmänner einen toten Mann.

Zweiter Brand um 7.20 Uhr gemeldet

Kaum war der Einsatz beendet, wurde ein zweiter Großbrand am Eingang der Altstadt von Stadthagen gemeldet: Auch dort war gegen 7.20 Uhr in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Wiederum konnten die Rettungskräfte mehrere Einwohner aus dem Gebäude bringen. Laut Axel Bergmann, Sprecher der Polizeinspektion Nienburg/ Schaumburg, gibt es insgesamt 14 Verletzte. Einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden sieht er in einer ersten Einschätzung nicht: „Das ist sehr, sehr selten, aber es ist anscheinend passiert.“ Beide Brandorte werden aber noch genau untersucht.

Beim sogenannten Stadtalarm sind sämtliche Feuerwehrmänner von Stadthagen im Einsatz – außerdem sind noch zwei weitere Drehleitern aus Bückeburg und Bad Nenndorf vor Ort.

Von RND/sbü