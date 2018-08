Stade

Tödlicher Unfall auf der B74: Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 74 bei Stade ums Leben gekommen. Er geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 35 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Warum der 30-Jährige in der Ortschaft Hagenah auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang unklar. Die Bundesstraße 74 wurde vorübergehend gesperrt.

Von RND/dpa