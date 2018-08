Hodenhagen

Ein kleines Sportflugzeug hat sich bei einer Notlandung auf einem Acker in Hodenhagen überschlagen. Der Pilot überstand den Unfall am Samstagvormittag glimpflich – er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Vermutlich habe es während des Flugs einen technischen Defekt gegeben. Der Pilot entschloss sich deshalb, auf dem abgeernteten Feld im Heidekreis zu landen. Das Bugrad des Flugzeugs sackte dabei in der Erde ein – es kam zum Überschlag. Der Mann war wohl auf dem Weg zum nahe gelegenen Flugplatz Hodenhagen, von dem er auch gestartet war.

