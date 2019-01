Nordhorn

Bei einem Kellerbrand in Nordhorn sind in der Neujahrsnacht zwölf Menschen verletzt worden. Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Haus, in dem über 60 Menschen gemeldet sind, wurde ebenso wie ein angrenzendes Mehrparteienhaus geräumt. Beide Wohnhäuser blieben bewohnbar. Der Gebäudeschaden wird vorläufig auf 60 000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge wurden die Verletzten mit Rauchvergiftung in Krankenhäuser nach Lingen und Nordhorn gebracht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 65 Feuerwehrleuten am Schauplatz des Geschehens. Zwischenzeitlich waren zudem acht Rettungswagen aus Nordhorn, Bad Bentheim und Schüttorf eingesetzt.

Mann behindert Rettungskräfte

Während der Rettungsarbeiten behinderte ein Mann die Feuerwehrleute. Als Polizeibeamte ihn in Gewahrsam nehmen wollten, leistete der stark alkoholisierte Gaffer Widerstand. Schließlich landete er im Polizeigewahrsam in Lingen. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen.

Die Brandursache war am Dienstag noch ungeklärt. Die Ermittler wollen in den kommenden Tagen ihre Untersuchungen aufnehmen, hieß es.

Von RND/lni