Die Polizei in Lüneburg hat in der Neujahrsnacht einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der nach einem Trinkgelage einen 25-Jährigen mit einem Messer und einem anderen Gegenstand so schwere Verletzungen zufügt haben soll, dass der starb.

Nach ersten Ermittlungen hatten sich die beiden Männer in einer Bar in Lüneburg kennengelernt und anschließend in der Wohnung der ursprünglichen Begleitperson des 32-Jährigen weitergetrunken. Dort kam es zu einem Streit. Der 25-jährige – laut Polizei ein Deutscher mit kasachischen Wurzeln – wurde zuerst mit einem Messer, dann mit einem anderen Gegenstand attackiert, sodass er kurze Zeit später starb.

Der 32-Jährige flüchtete zunächst, offenbarte sich dann aber der Begleitperson. Beide riefen gemeinsam die Polizei. Die stellte beim mutmaßlichen Täter einen Alkoholwert von 2,4 Promille fest.

Von RND/sbü