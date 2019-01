Seesen

Die A7 ist am Donnerstagmorgen zwischen Seesen und Echte für mehr als zwei Stunden gesperrt worden. Ein 42 Jahre alter Mann war mit seinem Sprinter in Richtung Norden unterwegs, als er in der Mitte der verengten Fahrspuren bei Seesen immer langsamer wurde und schließlich stehen blieb. Andere Autofahrer mussten dahinter halten, stiegen aus und gingen zu dem Sprinter. Dort sahen sie, dass der Mann offensichtlich einen Arzt brauchte. Doch ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen.

In der Zeit hatte sich ein langer Stau auf der A7 gebildet. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt. Erst nach Bergung des Toten und Abschleppen des Sprinters konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Von RND/sbü