Kiel/Cuxhaven

Die Maschine vom Typ „Sea Lynx“ wurde am Freitagvormittag auf dem Flughafen Kiel-Holtenau von einem Mobilkran der Marine auf einen Lastwagen gehoben. Anschließend ging es in Richtung Nordholz. Ob er dabei den Elbtunnel nehmen wird, stand noch nicht fest.

Die Maschine hatte am 16. Januar bei einer Übung in der Kieler Bucht eine Störung erlitten. Danach konnte die vierköpfige Crew den Hubschrauber nach Angaben des Marinekommandos mit einer Sicherheitslandung in Holtenau aufs Flugfeld steuern.

Schnelle Reparatur in Kiel-Holtenau nicht möglich

Die Begutachtung durch Techniker kam dann in Holtenau zu dem Ergebnis, dass die Maschine nur im Heimatfliegerhorst Nordholz beim Marinefliegergeschwader 5 wieder in einen flugfähigen Zustand versetzt werden kann.

Nähere Angaben zur Ursache der Störung machte die Marine nicht. Die rund 300 Kilometer zum Flughafen bei Cuxhaven legt der Hubschrauber jetzt als Schwertransport auf der Autobahn zurück.

Von RND/ Frank Behling