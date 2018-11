Osnabrück

Bei einem Schwelbrand in einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Osnabrück ist ein 18-jähriger Häftling verletzt worden. „Die Zelle wurde für weitere Ermittlungen versiegelt“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag. Die Brandursache war nach wie vor unklar. Der Brand wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr gemeldet und konnte von zwei Bediensteten mit einem Feuerlöscher unmittelbar gelöscht werden.

Der Häftling wurde in eine Klinik gebracht - nach ersten Erkenntnissen mit einer leichten Rauchvergiftung. Ob sich der 18-Jährige noch im Krankenhaus oder wieder in der JVA befindet, war am Sonntag unklar. Weitere Häftlinge waren dem Rauch nicht ausgesetzt, das Gefängnis wurde daher nicht geräumt. Die Straße bei der JVA war für den Verkehr für rund eine Stunde gesperrt.

Von RND/lni