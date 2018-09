Rodenkirchen

Nach schweren Magen-Darm-Erkrankungen zahlreicher Kinder bleibt die Oberschule Rodenkirchen im Kreis Wesermarsch am Donnerstag und Freitag geschlossen. „Bevor es die Sicherheit der anderen Schüler und Lehrkräfte gefährdet, wird einmal gründlich desinfiziert“, sagte die Schulleiterin, Anja Bode, am Donnerstag. Eine Spezialfirma sei mit der Reinigung der Räume beauftragt. „Ich glaube, dass wir das jetzt gut unter Kontrolle kriegen – in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.“

Bode zufolge litten seit rund einer Woche immer mehr Jungen und Mädchen unter starkem Erbrechen sowie Durchfall. „Wir wissen nicht, wo es herkommt.“ Die Schulleiterin schaltete das örtliche Gesundheitsamt ein, das Proben nahm. Diese werden nun im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt untersucht. Vieles deute auf den Norovirus hin, sagte Sprecher Holger Scharlach. An der Oberschule werden rund 330 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Von dpa/RND