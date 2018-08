Bremen

Die Müdigkeit hat einen Einbrecher in Bremen wohl übermannt. Am frühen Dienstagmorgen fand eine 53-jährige Bremerin in Bremen-Mitte einen schlafenden Einbrecher (43) in ihrem Wohnzimmer auf dem Fußboden. Die Polizei nahm den schlafenden Mann inklusive diversem Diebesgut fest, welches der Dieb in seinen Hosentaschen hatte.

Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft

Am frühen Morgen weckte sie ein ungewohntes Geräusch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als sie das Licht anmachte, entdeckte sie den schlafenden Einbrecher. Er war zuvor durch ein Fenster in die Wohnung eingedrungen. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und führten den Mann ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter noch am selben Tag einen Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde der Justizvollzugsanstalt übergeben.

Von RND/dpa