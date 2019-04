Salzgitter

Zwei Tote und viele offene Fragen: Bei einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in Salzgitter ist ein Mann gestorben. Später durchsuchten die Ermittler seine Wohnung – und fanden dort eine männliche Leiche. Das teilte die Polizei am späten Donnerstagabend mit. Der Hintergrund und die Identität der beiden Toten sind noch unklar.

Die Beamten waren laut ihren Angaben am Donnerstag per Notruf über einen Menschen mit einer Schussverletzung alarmiert worden. Als sie am Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fredenberg eintrafen, hatte sich dort ein Mann verbarrikadiert. Er habe die Beamten bedroht. Über mehrere Stunden habe es eine „Bedrohungslage“ gegeben.

Mann bedroht Polizisten mit Waffe

Spezialeinsatzkräfte (SEK) stürmten schließlich die Wohnung. Sie wurden den Angaben zufolge ebenfalls mit einer Waffe bedroht. Daraufhin sei auf den Mann geschossen worden. Trotz umgehender medizinischer Versorgung starb er, so die Polizei. Warum der Mann die Beamten angriff und was er in der Wohnung machte, sei noch unklar.

Die Polizei durchsuchte anschließend die Wohnung des Mannes in einer benachbarten Straße. Dort fanden die Beamten eine männliche Leiche. Zur Todesursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Anfängliche Hinweise auf Sprengstoff in dieser Wohnung bestätigten sich nicht, wie es hieß.

Von dpa