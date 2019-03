Cuxhaven

Die Debatte um bessere Bezahlung von Beamten in Niedersachsen nimmt Fahrt auf. Am Mittwochmorgen stand fest: Die SPD-Landtagsfraktion fordert Weihnachtsgeld für alle Beamten und eine bessere Besoldung der Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte.

„Die Fraktion ist fest davon überzeugt, dass wir etwas tun müssen“, berichtete Fraktionsvorsitzende Johanne Modder aus der Klausur und fügte hinzu: „Wir müssen die Attraktivität weiter nach vorne bringen und an der Wertschätzung der Beamtinnen und Beamten arbeiten.“ Gerade im Hinblick auf die Nachbarländer zeige sich ein Ungleichgewicht in der Besoldung. Deswegen forderte Modder: „Wir wollen den Wiedereinstieg in Sonderzahlungen. Dabei favorisieren wir die Lösung mit Festbeträgen.“ Gemeint ist allerdings keine Einmalzahlung, sondern ein jährlicher Bonus. Geht es nach der SPD soll die Wiedereinführung des Weihnachtsgelds schon 2020 erfolgen. 2005 war die Zahlung der Sonderzulagen von der schwarz-gelben Landesregierung gestrichen worden.

Nicht die einzige Maßnahme, die Niedersachsens als Arbeitsstätte attraktiver machen soll. Auch bei der Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrkräften will man nachjustieren. „Die Ausbildung in diesem Bereich hat sich verändert und ist inzwischen gleichwertig zu der der Gymnasiallehrkräfte“, führte Modder als Begründung für die Anhebung auf A 3 an.

Konkrete Ausgestaltung unklar

Wie die Ausgestaltung konkret aussehen soll, ist allerdings noch unklar. Die Fraktionsvorsitzende verwies darauf, dass man die Steuerschätzung im Mai abwarten und anschließend mit dem Koaltionspartner CDU verhandeln wolle. Wiard Siebels, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, machte den Druck in der Debatte deutlich: „Was wir jetzt anfassen, das muss auch halten.“

Die SPD-Fraktion reagiert damit auf die jahrelange Forderung von Grund-, Haupt- und Realschullehrkräften nach einer besseren Besoldung. Immer wieder wurde das Ungleichgewicht zwischen ihnen und den Gymnasiallehrkräften auch in der Debatte um den Fachkräftemangel und die Abwanderung von Lehrkräften in andere Länder angeführt. Am Dienstag war bekannt geworden, dass auch Bremen die Besoldung der Lehrkräfte stufenweise erhöht.

Laura Pooth, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, begrüßte den Vorstoß der Sozialdemokraten: „Es ist gut, dass man inzwischen erkennt, dass Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte genauso zu bezahlen sind wie Gymnasiallehrer.“ Im Gespräch mit der NP machte sie deutlich, dass gerade in den vergangenen Wochen zu erkennen gewesen sei, dass die Versetzungsanträge in andere Länder bewusst mit der Begründung nach einer besseren Besoldung gestellt wurden. Pooth hoffe, dass nun auch die CDU mitziehe. „Der Finanzminister darf sich jetzt nicht querstellen.“

Besoldungserhöhung zum 1. März

Neben den Forderungen standen am Mittwoch aber auch Fakten fest. Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) verkündete, dass sich die Besoldung der Beamten in Niedersachsen zum 1. März um 3,2 Prozent erhöhe. Bis 2021 soll dann eine weitere Anhebung um 1,4 Prozent erfolgen.„Damit übertragen wir den jüngst vereinbarten Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder wirkungsgleich auf die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen im Land“, sagte der Christdemokrat. Zuletzt wurde die Besoldung der Beamten im Juni 2018 erhöht.

Für die Umsetzung muss das Land mehr als eine Milliarde Euro investieren. Setzt die Landesregierung auch noch die Forderung der SPD um, erhöhen sich die Kosten deutlich.

Von Mandy Sarti