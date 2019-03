Hannover

Politik ist ein heikles Pflaster: Im Hintergrund werden Strippen gezogen, Menschen positioniert und auch Intrigen gesponnen. Doch SPD-Mann Jochen Beekhuis hat dabei einen Fehler gemacht und sich erwischen lassen. Ein Hacker hatte private Chat-Verläufe des Landtagsabgeordneten offen gelegt. Mit prekärem Inhalt: Der Sozialdemokrat mit Wahlkreis Wittmund/Inseln teilte auf perfide Weise aus. Seine Opfer: Frauen, Homosexuelle und Übergewichtige. Außerdem soll er laut SPD Leserbriefe verfasst haben, die sich gegen Mitglieder und Strömungen der Partei richteten.

Der Bezirksvorstand forderte daraufhin, dass Beekhuis seine Mandate niederlegt, bis die Causa geklärt ist. Die Vorsitzender Johanne Modder betonte, dass es wichtig sei, „dass die Partei nicht weiter Schaden nimmt“. Am Samstag beschloss der SPD-Bezirksvorstand die Einführung eines Untersuchungsausschusses. Juristen sollen die im Internet veröffentlichten Aussagen prüfen. Darüber hinaus solle geklärt werden, ob weitere Parteimitglieder in den Fall verstrickt seien. Eine interne Untersuchung kann mitunter zur Folge haben, dass Beekhuis aus der Partei ausgeschlossen wird.

Die Aufklärung des Falls werde noch eine Zeit dauern, gab Modder zu Verstehen. Ob sich Beekhuis an die Forderung des Bezirks hält und nicht in Erscheinung tritt, wird intern angezweifelt. Der Landtagsabgeordnete selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Am Freitag gab seine Juristin Maike Bartlmae allerdings bekannt. „Meinem Mandanten wurde seitens der Strafverfolgungsbehörden geraten, keine Auskünfte zu Inhalten aus den Veröffentlichungen zu erteilen.“

Ob Beekhuis für die Partei haltbar bleibt, bleibt fraglich.

Von Sarti