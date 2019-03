„Verschwindet oder ich knalle euch ab.“ Mit diesen Worten und einem Gewehr in der Hand hat ein 28-Jähriger in Bad Pyrmont Polizisten in seiner Wohnung bedroht. Anschließend stürmte ein Sondereinsatzkommando die Wohnung und überwältigte den Mann. Er hatte zuvor ein Familienmitglied angegriffen.