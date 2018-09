Hamburg

Mit einer Fotosession haben sich knapp zweihundert Rotschöpfe zum Abschluss ihres Rothaarigentreffen in Hamburg noch einmal selbst gefeiert. Am Sonntagvormittag trafen sie sich am Sonnendeck der Hanseatischen Materialverwaltung am Oberhafen. Dort jubelten sie und hielten ihr Zusammentreffen mit einem Gruppenfoto fest. Aus ganz Europa waren Rothaarige am Wochenende nach Hamburg gereist, um ihre kollektive Identität zu zelebrieren.

Beginnend in den Niederlanden finden mittlerweile weltweit sogenannte „Redhead Days“ statt. Dank Tristan Rodgers gibt es sie auch in Hamburg. Der Veranstalter des Treffens, der auch ein Magazin für Rothaarige herausgibt, hat selbst rote Haare und möchte ein positives Zeichen setzen.

„Die Leute assoziieren die Haarfarbe mit Problemen, was es dann eigentlich erst zu einem Problem macht“, sagt er. Bei den Feierlichkeiten sollten die Rotschöpfe ihre Gemeinsamkeit genießen. „Es ist witzig, und man zeigt, wie irrelevant äußere Eigenschaften sind“, sagt Rodgers. Bereits im vergangenen Jahr organisierte er ein Treffen, zu dem etwa einhundert Rotschöpfe kamen.

Von dpa/RND