Bremen

Hunderte Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen 22 Wohnungen und weitere Gebäude in Bremen und im niedersächsischen Umland durchsucht. Der Polizei Bremen gelang in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bremen und dem Zoll ein erfolgreicher Schlag in der Bekämpfung der Clankriminalität, teilen die Beamten im Anschluss mit.

Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Kriminalität

Unter Einsatz von Spezialkräften wurden Wohnungen, Geschäftsräume und Gaststätten durchsucht und eine Indoorplantage mit ca. 2000 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Es wurden Vermögenswerte gesichert und 12 Personen vorläufig festgenommen. Bei sechs Personen werden derzeit Haftgründe überprüft.

Beamte entdecken Cannabis-Plantage

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bremen gegen 15 Beschuldigte. Die Ermittler entdeckten im Dezember 2017 im Bremer Süden eine Lagerhalle mit ca. 6700 Cannabis-Pflanzen. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler eine Cannabis-Indoorplantage, die mit Aufenthalts-, Lager-, und Pflanzräumen einer industriellen, landwirtschaftlichen Produktionsstätte glich. Die weiteren Ermittlungen führten auf die Spur einer Bande, die in Niedersachsen und Bremen professionell im großen Stil Cannabis-Plantagen aufbauten und ihre Ernte dann weiterverkauften. Die Beamten gehen davon aus, dass die Beschuldigten Teil einer kriminellen Bande sind.

Die Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, die Ermittlungen dauern an.

Schon vor einigen Wochen konnten bei einer Großrazzia in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine große Menge an Marihuanapflanzen sichergestellt werden.

Von rnd/dpa/win