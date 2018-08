Herzberg

Ein schmerzhafter Biss in den Arm wird einen Polizisten noch länger an einen Einsatz in Herzberg erinnern. Laut Polizeiangaben war er zusammen mit Kollegen aus Osterode, Bad Lauterberg und Herzberg gerufen worden, weil zwei Randalierer am Freitagabend durch Herzberg zogen und Passanten mit Eisenketten und -stangen bedrohten und auch angriffen.

Als die Polizisten die beiden Männer, 17 und 25 Jahre alt, aufgriffen und abführen wollten, biss demnach einer der beiden einen Beamten derart fest in den Unterarm, dass dieser im Klinikum Herzberg behandelt werden musste - er sei bis auf weiteres nicht dienstfähig, hieß es.

Von RND/dpa