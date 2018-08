Spelle

Der Angriff ereignete sich am Sonnabend gegen 22 Uhr auf der Ringstraße in Spelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Radfahrer hatte eine 62-Jährige gestreift, als er zu nah an ihr vorbeifuhr. Als ihr 63 Jahre alter Begleiter dem Radler daraufhin nachrief, er solle besser aufpassen, rastete der junge Mann aus.

Der Radfahrer hielt an und ging zurück zu dem Paar. Zunächst würgte er die Frau, dann schlug er den 63-Jährigen zu Boden. Dieser verletzte sich bei dem Sturz an der Schulter und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Angreifer flüchtete mit dem Fahrrad. Er soll Mitte zwanzig und schlank gewesen sein. Er sprach hochdeutsch und sah südländisch aus. Bekleidet war der Mann mit einem blaugrünen T-Shirt. Bei seinem Fahrrad könnte es sich um ein BMX-Bike oder ein anderes Sportrad gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer (05977) 929 210 zu melden.

