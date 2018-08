Spelle

Ein Quadfahrer hat in Spelle (Landkreis Emsland) schwere Verletzungen erlitten, weil er einem Hasen ausweichen musste. Dieser sei plötzlich vor dem 41-Jährigen auf der Straße aufgetaucht, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann geriet beim Ausweichmanöver am Freitagmorgen in einen Straßengraben. Er stürzte und erlitt schwere Verletzungen im Nackenbereich. Der 41-Jährige war ansprechbar, wurde aber sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa/RND