Oldenburg

Mit der Zeugenbefragung von Pflegern und Ärzten der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst geht am Dienstag der Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel weiter. Insgesamt sollen fünf Zeugen an dem Prozesstag gehört werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Krankenpfleger Mord an 100 Patienten in beiden Kliniken vor. Er soll seine Opfer mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt haben.

43 Morde gestanden

Der unter anderem wegen zweifachen Mordes 2015 bereits zur lebenslanger Haft verurteilte Högel steht seit Ende Oktober 2018 erneut vor Gericht. Mehr als 40 Mordfälle hat Högel in seiner mehrtägigen Befragung vor Gericht explizit bereits eingeräumt. In vielen Fällen sagte er aber nur knapp, dass er keine Erinnerung habe.

Mangelnde Kooperation der Ex-Kollegen

Nach dem Eindruck der Sonderkommission der Polizei sollen frühere Kollegen Högels am Klinikum Oldenburg bei den Mordermittlungen nicht voll kooperiert haben. Mitarbeiter seien bei der polizeilichen Vernehmung mit einem von der Klinik bezahlten Rechtsanwalt erschienen. Am Klinikum Oldenburg soll der heute 42-Jährige 36 Patienten getötet haben.

Högel arbeitete von Juni 1999 bis Oktober 2002 in Oldenburg und wechselte dann von Dezember 2002 bis zum Tag seiner Festnahme am 8. Juli 2005 nach Delmenhorst. Dort soll er 64 Patienten auf der Intensivstation getötet haben. In Delmenhorst war der Ex-Pfleger nach Angaben eines inzwischen pensionierten Ermittlers von Dezember 2002 bis Ende Juni 2005 bei drei Viertel aller Sterbefälle im Dienst.

Von RND/dpa