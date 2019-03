Nordsteimke

Gleich zwei Autodiebe schnappte die Polizei am Montagmorgen. Beide Männer waren mit ihrem in Nordsteimke und Umgebung erbeutetem Diebesgut, einem Audi Q5 und einem Audi RS 4, auf dem Weg nach Osteuropa. Während zwei gestohlene Fahrzeuge sichergestellt werden konnten bleibt ein weiterer Audi A 5 in Schwarz verschwunden. Dieser wurde ebenfalls am Montagmorgen zwischen 1 und 7 Uhr in der Straße Am Dolmengrab entwendet.

Fahrzeugbesitzer bemerkt Diebstahl umgehend

Das erste Mal hatte die Polizei am Montagmorgen auf der Autobahn 2 Erfolg. Die Beamten konnten einen gestohlenen Audi Q5 in Höhe der Ortschaft Irxleben in Sachsen-Anhalt stoppen und den Fahrzeugführer festnehmen. Der 38 Jahre alte Pole hatte zuvor gegen kurz nach 1 Uhr in Nordsteimke den Audi Q5 entwendet und sich über die A2 in Richtung Osten aus dem Staub gemacht. Schon kurz nach der Tat hatte der 41 Jahre alte Fahrzeugbesitzer die Polizei alarmiert. Er und seine Frau waren durch Geräusche vor ihrem Haus wach geworden.

Erster Täter mit Audi Q5 bei Irxleben gefasst

Gegen 1.40 Uhr bemerkte eine Funkstreife der Autobahnpolizei auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin das entwendete Fahrzeug. Der Audi fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 bis 160 km/h und über alle drei Fahrstreifen, ohne dass jedoch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Die Beamten setzten sich hinter den Audi und forderten Verstärkung an. Mit deren Hilfe konnte der Autodieb gestoppt werden dem Gewahrsam der Polizei Wolfsburg zugeführt werden.

Zweiter Dieb musste mit Nagelgurt gestoppt werden

Am Montagmorgen wurde der Polizei zudem mitgeteilt, dass ein weiterer zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im Juraring entwendeter Audi RS 4 auf der Autobahn 15 bei Cottbus gestoppt und der Fahrer festgenommen werden konnte. Der Audi war in Fahrtrichtung Polen unterwegs und sollte kontrolliert werden. Der Fahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Die Polizei stoppte ihn letztlich mithilfe eines Nagelgurts. Der 25-jährige polnische Fahrer flüchtete zu Fuß und wurde nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen.

In allen drei Fällen geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittlungen dauern an.

RND/ WAZ