Meinersen

Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens mit einem Auto sind am Dienstag vier Insassen verletzt worden. Der Streifenwagen war nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße 188 bei Meinersen (Kreis Gifhorn) an einer Kreuzung mit dem Auto einer 73 Jahre alten Frau kollidiert. Sie erlitt leichte Verletzungen, ebenso zwei 39 und 55 Jahre alte Polizeibeamte sowie ein 17 Jahre alter Praktikant. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht.

Die genaue Unfallursache steht derzeit noch nicht fest. Der Streifenwagen war auf dem Weg zu einem verunglückten Waldarbeiter, berichtet die „Aller-Zeitung“ aus Gifhorn.

