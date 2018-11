Hannover

Der Protest zeigt Wirkung: Die Gesetzesnovelle des niedersächsischen Polizeigesetzes kommt nicht mehr in diesem Jahr. Für die Regierungskoalition eine derbe Niederlage. Das selbstgesetzte Ziel, das neue Polizeigesetz noch in diesem Jahr zu verabschieden, lässt sich nicht mehr umsetzen.

GBD äußerte schon während der Beratungen erhebliche Bedenken

Grund: Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landes (GBD) hat noch keine weitere Änderungsvorlage vorgelegt. Sie soll voraussichtlich erst Anfang 2019 auf den Tisch kommen. Für November gesetzte Sitzungen des Innenausschusses wurden nun reduziert oder ganz abgesagt. „Bereits in den Beratungen war zu erkennen, dass die Fehler im Gesetz massiv sind“, sagte Belit Onay (Grüne) der NP. Die Landesjuristen hatten erhebliche Bedenken an dem Gesetz geäußert, es in Teilen sogar für verfassungswidrig befunden. Vor allem die 74-tägige Präventivhaft für terroristische Gefährder wurde von ihnen massiv kritisiert.

CDU empfiehlt mehr Personal im Innenministerium

Uwe Schünemann (CDU) äußerte sich gegenüber der NP wenig erfreut: „Dass noch keine Vorlage vorliegt, ist höchst ärgerlich.“ Ursache: Fehlende Abstimmung mit dem SPD-geführten Innenministerium. „Wir empfehlen, das Innenministerium personell aufzustocken“.

Christoph Oetjen (FDP) freute sich derweil. Der Plan der Regierung sei gescheitert. Auch die Grüne Jugend, die für den 8. Dezember zu einer erneuten Demo gegen das Gesetz aufruft, war überzeugt, die Landesregierung müsse nun schmerzlich erfahren, dass der Plan nicht funktioniere.

Von Mandy Sarti