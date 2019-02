Friedland

Nach einem Banküberfall auf die Sparkassen-Filiale in der Schulstraße 1 in Friedland am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Das Geldhaus wurde gegen 15.30 Uhr von zwei Tätern betreten. Die unbekannten Männer forderten von den Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter waren mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet. Nach der Tat flüchteten sie zu Fuß über das Gelände des in der Nähe befindlichen Wohnheims und von dort in eine unbekannte Richtung. Die beiden Mitarbeiter der Sparkasse wurden bei dem Überfall nicht verletzt.

Die Angestellten beschreiben die Täter als männlich, circa 180 cm groß, von schlanker Statur und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Die beiden unbekannten Personen hätten dunkle Kleidung getragen: Ein Täter sei mit Rolli, Tuch, Sonnenbrille und hellblauem Basecap mit unbekanntem Emblem bekleidet und maskiert gewesen. Er habe bei der Tat akzentfreies Deutsch gesprochen. Der zweite Täter trug vermutlich einen dunklen Kapuzenpullover. Auf dem Rücken habe er einen schwarzen Rucksack mit sich geführt. Dieser Täter habe Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen.

Die Polizei bittet Tatzeugen und andere Personen, die zur Zeit des Überfalls etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0551/4912115 bei der Polizei Göttingen oder unter Telefon 05504/937900 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

Von Max Brasch