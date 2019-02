Bremen

Mit zwei Promille Alkohol im Blut ist ein 53-jähriger Lastwagenfahrer auf der Bundesautobahn 1 in Höhe Bremen-Hemelingen von der Polizei gestoppt worden. Der Mann sei am Samstagmittag mit seinem Laster in Schlangenlinien gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei fuhr er unter anderem auf der linken Spur und auf den Standstreifen. Ein Autofahrer machte die Polizei auf den Lkw-Fahrer aufmerksam. Nach einem Atemalkoholtest wurde der 53-Jährige von den Einsatzkräften mit auf die Wache genommen. Ab einer Konzentration von 1,1 Promille Alkohol im Blut gelten Fahrer rechtlich als absolut fahruntüchtig.

Von RND/dpa