Pflegekräfte demonstrieren in Göttingen gegen Pflegekammer

Niedersachsen Protest am Alten Rathaus - Pflegekräfte demonstrieren in Göttingen gegen Pflegekammer Gegen eine Zwangsmitgliedschaft in der Pflegekammer haben am Sonnabend 200 bis 300 Menschen demonstriert. Sie sehen ihre Interessen durch die Kammer nicht vertreten.

Pflegekräfte haben am Sonnabend gegen die niedersächsische Pflegekammer demonstriert. Bei der Kundgebung am Alten Rathaus in der Innenstadt sprachen Vertreter von Parteien und der Gewerkschaft Verdi. Quelle: Böger