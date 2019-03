Zu einem Unglücksfall mit glücklichem Ausgang ist es am Sonntagvormittag in der Gemarkung Bortfeld gekommen. Beim Joggen am Ufer des Stichkanals stürzte die Joggingkarre einer 30-jährigen Vechelderin, mitsamt dem 6 Monate alten Säugling, in den Kanal. Sie sprang ins Wasser und rettete ihren Sohn.