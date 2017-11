Ein Rettungswagen. © Carsten Rehder/Archiv

Notfälle

Passanten behindern Rettungskräfte bei Reanimation

Passanten haben Rettungskräfte in Rotenburg bei der Reanimation eines 78-Jährigen behindert. Der Mann war am Donnerstag auf offener Straße zusammengebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.