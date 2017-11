Brände

Papierstapel brennt: Schule geräumt

Wegen eines brennenden Papierstapels ist eine Schule in Hoya (Kreis Nienburg) vorübergehend geräumt worden. Schüler hatten das Feuer am Dienstag durch das Fenster in einem gegenüberliegenden Klassenraum entdeckt und ihren Lehrer informiert.