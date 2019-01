Oldenburg

Rund 7300 Menschen sind am Montagabend von der Entschärfung einer Fliegerbombe in Oldenburg betroffen gewesen. Am späten Abend gaben die Behörden Entwarnung: Die Bombe wurde entschärft, wie die Stadt mitteilte. Die Anwohner, die von 18 Uhr an ihre Wohnungen in einem Ein-Kilometer-Radius um den Fundort verlassen mussten, durften wieder zurückkehren.

Am Vormittag war die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe bei Bodensondierungen auf einem ehemaligen Militärareal gefunden worden.

Bereits Anfang Juni 2016 war nach Angaben der Stadt eine amerikanische Fliegerbombe auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Oldenburg gefunden und erfolgreich entschärft worden.

Von RND/lni